إعلامي شهير يدير الجلسة العامة لقمة "روسيا - العالم الإسلامي"

يدير الإعلامي الشهير جوناثان ويلسون، رئيس تحرير مجلة التسويق الإسلامية، الجلسة العامة للقمة الاقتصادية "روسيا - العالم الإسلامي" المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية الشهر الجاري.

وستعقد القمة في نسختها العاشرة في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ما بين الـ10 والـ12 من شهر مايو الجاري، وسط مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والإعلاميين الدوليين.

ويلسون، إضافة لكونه رئيس تحرير مجلة التسويق الإسلامية فهو مستشار في مجال الإعلان والعلامات التجارية، وثقافة الشركات، والتكنولوجيا الرقمية، ويتمتع بخبرة واسعة، وهو حاصل على جائزة الاقتصاد الاسلامي.

وقمة قازان هي المنصة الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين روسيا ودول العالم الإسلامي، وعقدت القمة للمرة الأولى في 2009، وخلال الأعوام الماضية تطورت لتصبح منصة بارزة لتبادل الأراء حول مسائل التعاون وإطلاق المشاريع المشتركة.

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وتهدف القمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي، وتعقد القمة بدعم من قبل مجلس الجمعية الاتحادية الروسية وحكومة جمهورية تتارستان الروسية.

ويتمحور موضوع القمة هذا العام حول "نمط الحياة الحلال"، وعلى هامش القمة سيتم عقد معرض لمنتجات الحلال "RUSSIA HALAL EXPO"، والذي يعتبر أكبر المعارض من هذا النوع في روسيا والوحيد في منطقة فولغا الفيدرالية، حيث من المتوقع أن يزوره أكثر من 5 آلاف شخص.

يذكر أن قمة قازان لعام 2017 شهدت مشاركة نحو 2640 ممثلا عن منظمات دولية وهيئات حكومية ومؤسسات مالية ورجال أعمال ومستثمرين من 53 دولة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي