مشاركة مميزة من الإمارات في قمة "روسيا –العالم الإسلامي"

تشهد القمة الاقتصادية الدولية الـ10 "روسيا –العالم الإسلامي" هذا العام مشاركة إماراتية مميزة حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية إعمار مشاركته في القمة المنعقدة الأسبوع القادم.

وتعد مشاركة الرئيس التنفيذي لـ"إعمار" محمد بن علي العبار في القمة مهمة، نظرا للدور الريادي، الذي تلعبه الشركة بمجال البناء في منطقة الخليج، حيث شاركت في مشاريع استثنائية كـ "برج خليفة" و"دبي مول" و"دبي فاونتن"، كذلك قامت "إعمار" بتطوير مجموعة من أشهر المجمعات السكنية المتكاملة في دبي، ومنها "المرابع العربية" و"روعة الإمارات" و"مرسى دبي".

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كما يعد العبار من الشخصيات البارزة في العالم العربي، حيث صنفته مجلة "يوروموني" واحدا من العرب الخمسة، الأكثر نجاحا في العالم العربي، كما أنه يشغل مناصب أخرى إضافة لمنصبه في "إعمار"، حيث هو عضو في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وأحد المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

ومن الشخصيات البارزة التي ستشارك في القمة، البروفيسور جوناثان ويلسون، وهو رئيس تحرير مجلة التسويق الإسلامية ومستشار في مجال الإعلان والعلامات التجارية، وسيدير ويلسون الجلسة العامة للقمة الاقتصادية.

كما سيشارك في القمة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والمدير العام لمركز دبي لتنمية الاقتصاد الإسلامي عبد الله محمد العور، والمدير التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي عدنان شلوان.

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ومن المسؤولين الروس، الذين سيشاركوا في القمة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهمات الخاصة كونستانتين شوفالاف.

وتستضيف قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية القمة الاقتصادية العاشرة ما بين الـ10 والـ12 من شهر مايو الجاري، التي شهدت على مدى السنوات العشر الماضية مشاركة واسعة من منظمات دولية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات الروسية والأجنبية.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي