قازان تستضيف قمة "روسيا – العالم الإسلامي" الاقتصادية في مايو

تعقد في مدينة قازان الروسية القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: KazanSummit 2018" للمرة العاشرة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للقمة: "أصبحت KazanSummit منبرا فريدا وفعالا للحوار وإقامة اتصالات وشراكات جديدة وإيجاد إجابات على الأسئلة الملحة من قبل الخبراء".

يشار إلى أنه "لمدة عشرة سنوات جمعت القمة في قازان ممثلي المنظمات الدولية والسلطات الحكومية والمؤسسات المالية والسفارات وكذلك أعضاء البرلمانات وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات الروسية والأجنبية".

ويترأس رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف فريق العمل المعني بوضع الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي.

وفي إطار عمل مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" تقوم وكالة التطوير الاستثماري لجمهورية تتارستان الروسية بالعمل على إعداد KazanSummit 2018.

وحسب البيان، سيكون الموضوع الأساسي للنقاش خلال KazanSummit 2018 "حلال" نمط الحياة. ومن المتوقع "إجراء الفعاليات التي أصبحت تقليدية لـ KazanSummit بما فيها منتدى قازان لرواد الأعمال الشباب من دول منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمر الدبلوماسيين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي واجتماع فطور من "سبيربنك"، إضافة إلى إجراء جلسات مخصصة لبحث مواضيع جديدة.

ويشير البيان إلى أنه "في ضوء حقائق الواقع المعاصر والبيئة الدولية السريعة التغير تحتاج الدول إلى شركاء موثوقين في مجال الاقتصاد. وفي ظل سياسة روسية متعددة الأبعاد تزداد آفاق التعاون بين الاتحاد الروسي والعالم الإسلامي".

وأضاف أنه من المتوقع أن تساهم القمة في "تعزيز الفرص الاقتصادية والقدرات الاستثمارية لدى الاتحاد الروسي وجمهورية تتارستان الروسية وإبراز إرادة روسيا على توسيع الاتصالات التجارية والاجتماعية مع العالم الإسلامي".

وأعاد البيان إلى الأذهان أنه في عام 2017 شارك في الفعالية أكثر من 2600 ممثل من 53 دولة، بمن فيهم سفراء 12 دولة.

ومن بين المشاركين الرفيعي المستوى، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس راشد أحمد محمد بن فهد، ووكيل شؤون التجارة الخارجية والصناعة في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن أحمد آل صالح، وممثل حكومة مملكة البحرين حمد بن ابراهيم آل خليفة، ورئيس اللجنة الشرعية المتخصصة بقوانين مجلس تركمانستان سردار بردي محمدوف، ومدير الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار بوستجان سكالار، ورئيس بنك التنمية الحكومي الروسي سيرغي غوركوف، ونائب رئيس مصرف "سبيربنك" أوليغ غانيف.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل مع اللجنة المنظمة لقمة قازان بالهاتف رقمه: (+7843570 39 94) أو عبرالبريد الإليكتروني info@kazansummit.ru.

المصدر: RT