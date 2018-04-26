قازان تستضيف معرض "إكسبو حلال روسيا"

تستضيف قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في شهر مايو المقبل المعرض السنوي لمنتجات الحلال، وسط مشاركة كبرى من قبل الشركات الغذائية العاملة في هذا المجال بروسيا.

وينعقد المعرض يومي الـ10 والـ11 من شهر مايو في إطار القمة الاقتصادية العاشرة "روسيا - العالم الإسلامي" (KazanSummit 2018) المنعقدة خلال نفس الفترة.

ويهدف المعرض إلى عرض جميع منتجات الحلال، التي تصنعها الشركات الروسية، للمستهلكين، والعمل على زيادة حصة الشركات الروسية في هذه السوق، وجعل صناعة الحلال جزءا لا يتجزأ من صناعة الأغذية في روسيا.

كذلك سيشارك في المعرض، الذي يحمل شعار "أسلوب الحياة الحلال"، منتجون من دول عربية مثل الإمارات ومصر وإسلامية كتركيا وماليزيا وإندونيسيا وإيران، حيث سيقومون بعرض منتجاتهم.

والهدف الرئيسي من المعرض هو تطوير العلامات التجارية للمنتجين المحليين للمنتجات والخدمات الحلال، وتطوير العلاقات الروسية والدولية، وجذب استثمارات أجنبية إلى قطاع الحلال الروسي.

ويعد معرض "RUSSIA HALAL EXPO" أكبر معرض إسلامي سنوي في روسيا والوحيد في منطقة فولغا الفيدرالية، حيث من المتوقع أن يزوره أكثر من 5 آلاف شخص.

وخلال المعرض سيتبادل الخبراء والمشاركون المعلومات والآراء حول الاتجاهات في الأسواق المحلية والخارجية، وسبل زيادة صادرات منتجات الحلال إلى الدول الإسلامية، فضلا عن بحث متطلبات المعايير الدولية لمنتجات الحلال.

كذلك سيضم المعرض منتديات صناعية وموائد مستديرة للمختصين، وورش عمل، وعروض الطهي، ومسابقات التذوق، كما ستتم مكافأة المشاركين وأفضل ممثلي الصناعة، الذين يستوفون معايير "الحلال".

ويقدر عدد المسلمين في روسيا بحوالي 28 مليون، ويشكلون حوالي 20% من إجمالي تعداد السكان. ووفقا لدراسة أجرتها وكالتا "تومسون رويترز" و"دينار ستاندرد"، فإن حجم صناعة أغذية الحلال في روسيا سيتضاعف بحلول عام 2020 ليصل إلى 2.6 مليار دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي