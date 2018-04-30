"غازبروم" تنجز الفرع الأول من "السيل التركي"

أكملت شركة "غازبروم" الروسية مد الجزء البحري من الفرع الأول من خط "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا عبر البحر الأسود.

وكتبت "غازبروم": "أنجزنا عند الساحل التركي على البحر الأسود، مد الجزء البحري العميق من الفرع الأول من خط أنابيب "السيل التركي" ويجري في الوقت الراهن تشييد محطة ضخ وتخزين الغاز قرب قرية كييكي التركية".

وقال أليكسي ميلر رئيس "غازبروم"، إن إنجاز الفرع الأول من الأنبوب يعني تنفيذ 62% من الطول الإجمالي "للتيار التركي".

وتنطلق أنابيب "السيل التركي" من أراضي إقليم كراسنودار الروسي، قبل أن تغوص في أعماق البحر الأسود إلى تركيا، ويتكون من فرعين بطاقة إجمالية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

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وبدأ تنفيذ المشروع في مايو 2017، ليحل محل خط "السيل الجنوبي" الذي عارضت بلغاريا تمريره عبر أراضيها سنة 2014.

وسوف تتحول تركيا مع إتمام "السيل التركي"، وإنجاز مشروعه بالكامل إلى عقدة لضخ الغاز الروسي إلى جنوبي أوروبا ووسطها، بما يعزز مواقع أنقرة الجيوسياسية في المنطقة، ويقوّي علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بروسيا.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين