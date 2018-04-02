تنفيذ مشروع "السيل التركي" يجري على قدم وساق

صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف اليوم الاثنين بأن تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز " السيل التركي" يجري وفقا للخطة الموضوعة، مبينا أن أغلب التراخيص المطلوبة تم الحصول عليها.

وأضاف أوشاكوف أن العمل في بناء "السيل التركي" يتم بنجاح ودون أي عوائق تذكر وفي الإطار الزمني المتوقع.

وذكَر المسؤول الروسي، أن المشروع الجاري تنفيذه يتألف من أنبوبين. الأول يهدف لضخ الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، أما الأنبوب الثاني فمخصص للمستهلكين من دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا في أكتوبر 2016، بشكل رسمي على تنفيذ المشروع، الذي تبلغ كلفته التقديرية نحو 11.4 مليار يورو (حوالي 12.9 مليار دولار).

وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد ألمانيا، وتستورد نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا عبر خطي أنابيب، "السيل الأزرق" الذي يمر في قاع البحر الأسود و"الخط الغربي" عبر البلقان.

المصدر: "نوفوستي"