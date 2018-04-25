ما هو مردود كأس العالم 2018 على روسيا؟

توقعت دراسة أجرتها لجنة الفيفا المنظمة لبطولة كأس العالم 2018 أن تعزز البطولة نمو الاقتصاد الروسي بنحو 3 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وكأس العالم ليست مجرد حدث رياضي بل هي أيضا مشروع اقتصادي واسع النطاق، وقالت اللجنة إن هذا الحدث سيساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بـ 150 مليار روبل إلى 210 مليار روبل (2.43 مليار دولار – 3.4 مليار دولار) سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت الدراسة أن البطولة أضافت للناتج المحلي الإجمالي الروسي في الفترة ما بين 2013 و2018 ما يقارب 867 مليار روبل (حوالي 14 مليار دولار)، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

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يتنافس في بطولة كأس العالم، التي تجري من 14 يونيو إلى 15 يوليو، 32 فريقا وستقام المباريات في مدن عدة منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي، وفي إطار التحضيرات لكأس العالم قامت روسيا ببناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

كذلك تم تحديث البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والطرق والسكك الحديدية، وتم بناء 27 فندقا جديدا في المدن الروسية، التي ستستضيف البطولة.

وبلغت تكاليف البطولة، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الشهر الماضي، ما يقارب 680 مليار روبل (حوالي 13.2 مليار دولار)، لتصبح بطولة كأس العالم في روسيا الأغلى في التاريخ.

(الدولار = 61.5 روبل بتاريخ 25 أبريل)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي