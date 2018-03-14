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لماذا تعد روسيا فائزة بكأس العالم 2018؟

14 مارس 2018 | 11:23 GMT
لماذا تعد روسيا فائزة بكأس العالم 2018؟
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/ Sputnik

بعد ثلاثة أشهر تنطلق بطولة كأس العالم في روسيا، والتي ليست مجرد حدث رياضي بل مشروع اقتصادي واسع النطاق، فبماذا سيعود هذا الحدث على الاقتصاد الروسي؟

يتنافس في بطولة كأس العالم 32 فريقا وستقام المباريات في مدن عدة منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي، وفي إطار التحضيرات لكأس العالم قامت روسيا ببناء وتجديد 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

كذلك تم تحديث البنية التحتية للنقل، بما في ذلك المطارات والطرق والسكك الحديدية، وتم بناء 27 فندقا جديدا في المدن الروسية، التي ستستضيف البطولة.

وبلغت تكاليف البطولة ما يقارب 680 مليار روبل (حوالي 13.2 مليار دولار)، منها 390 مليار روبل خصصت من الميزانية الاتحادية، ونحو 92 مليار روبل من ميزانيات الأقاليم الروسية، فيما انفق مستثمرون من القطاع الخاص 196 مليار روبل.

وبذلك يصبح كأس العالم في روسيا الأغلى في التاريخ، وللمقارنة فقد كلف كأس العالم عام 2010، والذي جرى في جنوب إفريقيا 4.3 مليار دولار، بينما وصلت تكاليف كأس العام في البرازيل عام 2014 قرابة 11 مليار دولار.

وتبين من البطولات الأخيرة أن البلد المستضيف يجني منافع اقتصادية كبيرة، فعلى سبيل المثال عادت بطولة كأس العام على جنوب إفريقيا بنحو 5 مليارات دولار، بحسب وزير المالية في جنوب إفريقيا ، برافين جورهان.

كما أظهر اقتصاد جنوب إفريقيا في 2010، نموا بنسبة 2.9%، وتم خلق 66 ألف وظيفة جديدة، وزار البلاد ما يصل إلى نصف مليون سائح أجنبي.

روسيا، التي أنفقت على تحضيرات كأس العالم 2018 ثلاثة أضعاف ما أنفقته جنوب إفريقيا، تتوقع أن تتجاوز عائدات بيع تذاكر المباريات، والتي يفوق عددها 3.1 مليون تذكرة، مستوى خمسة مليارات دولار.

كذلك يتوقع أن ينفق المشجعون الأجانب على السكن والطعام نحو 5 مليارات دولار، كما يعول منتجو وبائعو الهدايا التذكارية أن ينفق 1.5 مليون سائح أجنبي يتوقع أن يزوروا روسيا قرابة 1.5 مليار دولار، أي بمعدل 100 دولار للشخص.

ويرى خبير الاقتصاد والأستاذ في كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية "Ranepa"، يفغيني يتاكوف أن الأموال الموظفة في تنظيم البطولة ستعود على اقتصاد البلاد بتأثير مضاعف، حيث يتوقع الخبير أن يدر كل روبل تم إنفاقه نحو 4.5 روبل.

ويقدر يتاكوف العائد الاقتصادي للبطولة بـ 1.6 تريليون روبل، وهو أكثر بنحو 2.5 مرة من الأموال المستثمرة في هذه البطولة.

من جهتها، تقول الخبيرة في مجال السياحة، غالينا ديختيار إن السائح الأجنبي الواحد الذي سيزور روسيا خلال البطولة سيساهم في خلق 5 فرص عمل في قطاع الفنادق والمطاعم.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

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