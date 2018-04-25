بوتين: "أيروفلوت" قاطرة قطاع الطيران المدني الروسي

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناقلة الروسية "أيروفلوت" بقاطرة قطاع الطيران المدني الوطني، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تسهيل سفر المواطنين داخل وخارج روسيا.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ95 لتأسيس الشركة الروسية، التي تتخذ من مطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو مركزا لأعمالها.

وقال الرئيس بوتين في رسالة تهنئة للعاملين في الشركة بهذه المناسبة، ونشرت على الموقع الرسمي للكرملين اليوم الأربعاء: "إن أيروفلوت باتت اليوم قاطرة قطاع الطيران المدني الوطني وواحدة من أقدم شركات الطيران في العالم. وبمقدور (كادر الناقلة) الافتخار بالتقاليد الرائعة التي ورثها من الأجيال السابقة، وأهمها الصدق وحب العمل والكفاءة المهنية والمسؤولية والاهتمام بسلامة الركاب".

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وتعد شركة "أيروفلوت" أكبر شركة طيران في روسيا، وتضم عددا من شركات الطيران الفرعية مثل "بوبيدا" للنقل منخفض التكلفة، و"أفرورا"، التي أطلقت لتسيير رحلات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وعلى مدى السنوات الماضية أثبت "أيروفلوت"، التي تعد أيقونة قطاع الطيران الروسي، جدارتها وكفاءتها، وحصدت العديد من الجوائز الدولية، فقد حلت في العام 2016 بالمركز الأول من حيث درجة رجال الأعمال، وفقا لتصنيف "تريب أدفايز".

كما دخلت الناقلة الروسية في قائمة أفضل 20 شركة طيران في العالم من حيث حركة المسافرين وفقا لوكالة "OAG" البريطانية.

وتبلغ قيمة الشركة السوقية اليوم، بحسب بيانات موقع "بلومبرغ"، نحو 163 مليار روبل (حوالي 2.5 مليار دولار)، وحققت "أيروفلوت" أرباحا صافية العام الماضي بلغت 23 مليار روبل، فيما وصلت مبيعاتها إلى 532.9 مليار روبل.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي