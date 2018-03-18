"أيروفلوت" الروسية أول وجهات الطائرة المدنية فوق الصوتية

أعلن مدير عام خطوط الطيران الروسية "إيروفلوت"، فيتالي سافيليف، عن سرور شركته أن تكون أول جهة تطلب تصنيع الطائرة المدنية الروسية فوق الصوتية.

وقال سافيليف في حديث أدلى به، الخميس 15 مارس، لقناة "روسيا-24"، إن هناك فرصة لتصنيع طائرة اقتصادية مدنية فوق صوتية، وذلك بعد ظهور التكنولوجيات الجديدة والمواد المشكلة الحديثة.

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يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد اقترح، يوم 25 يناير الماضي، عقب اطلاعه على قاذفة القنابل الاستراتيجية "تو-160 إم" التفكير في موضوع تصميم نسخة مدنية فوق صوتية لتلك الطائرة.

أما وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، فقال إن أعمال تصميم الطائرة المدنية فوق الصوتية ستستغرق عامين.

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف