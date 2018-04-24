سهم "روسال" يحلق مع أنباء حول تخفيف العقوبات الأمريكية

قفز سعر سهم عملاق الألومنيوم الروسي شركة "روسال" اليوم الثلاثاء، بعد صدور تقارير تشير إلى احتمال شطب واشنطن اسم هذه الشركة من قائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش ارتفع سهم "روسال" في بورصة هونغ كونغ بنسبة 43.42%، إلى 2.18 دولار، بعدما كان قد سجل خسائر فادحة منذ مطلع الشهر الجاري عندما أدرجت واشنطن الشركة في قائمة عقوباتها.

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وجاء الارتفاع بعد صدور بيان من وزارة الخزانة الأمريكية أعربت فيه عن استعدادها لرفع العقوبات عن "روسال" في حال تخلي مديرها رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، الذي يملك 48.13% من أسهم الشركة، عن السيطرة عليها.

وقالت الخزانة الأمريكية في وثيقة نشرت على موقع دائرة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة للوزارة، أمس الاثنين، إن "الولايات المتحدة قد تخفف نظام العقوبات في حال بيع أوليغ ديريباسكا جزءا من أصوله وتخليه عن السيطرة على شركة روسال".

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وعلى صعيد متصل، أغلقت عقود الألومنيوم جلسة أمس على انخفاض، مع تلاشي المخاوف من انقطاع إمدادات "روسال" إلى سوق الألومنيوم بسبب العقوبات.

وبلغ سعر طن الألومنيوم عند التسوية 2295 دولارا، بتراجع نسبته 7.05%، بعد أن بلغ في وقت سابق من الشهر الجاري مستوى 2537 دولارا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي