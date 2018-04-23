الخزانة الأمريكية تضع شرطا لرفع العقوبات عن "روسال" الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها مستعدة لرفع العقوبات عن شركة "روسال" الروسية لصناعة الألومنيوم في حال تخلي رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا عن السيطرة عليها.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في وثيقة نشرت على موقع دائرة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة للوزارة، اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة قد تخفف نظام العقوبات في حال بيع أوليغ ديريباسكا جزءا من أصوله وتخليه عن السيطرة على شركة "روسال".

بالإضافة إلى ذلك، مددت الخزانة الأمريكية الفترة التي ينبغي على الشركات الأمريكية والأفراد خلالها وقف التعاملات مع "روسال" حتى 23 أكتوبر المقبل.

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وفي وقت سابق أمهلت الولايات المتحدة شركاتها وأفرادها شهرا لبيع أسهم "روسال"، وكان من المقرر أن تدخل قيودها حيز التنفيذ اعتبارا من 7 مايو المقبل.

يذكر، أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة ضد عدد من الشركات والمؤسسات الروسية وبعض رجال الأعمال والمسؤولين الروس يوم 6 أبريل الجاري. وأدرج على قائمة العقوبات اسم أوليغ ديريباسكا وعدد من الشركات على صلة به، بما فيها "روسال" والشركة الزراعية "كوبان" و"يورو سيب إينيرغو" و"المكائن الروسية" وغيرها.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف