العقوبات الأمريكية تزلزل سوق الألومنيوم

واصلت أسعار الألومنيوم الأربعاء ارتفاعها وسط مخاوف من انقطاع إمدادات هذا المعدن إلى الأسواق بعد فرض الولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري عقوبات على عملاق الألومنيوم الروسي "روسال".

وأظهرت بيانات موقع "بلومبرغ" أن سعر طن الألومنيوم بلغ بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينيتش 2405 دولار بارتفاع نسبته 0.25% عن إغلاق الجلسة السابقة، وكان المعدن قد سجل في وقت سابق من تعاملات اليوم مستوى 2445 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ سبتمبر 2011.

وشهد الألومنيوم ارتفاعا ملحوظا بعد إدراج واشنطن في 6 أبريل "روسال" ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي يملك 48.13% من أسهمها، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، حيث ارتفع المعدن منذ ذلك الوقت بنسبة 20%.

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وتتوقع المحللة في مجموعة "CRU" للاستشارات دجيكي فان، أن تصل أسعار الألومنيوم في المستقبل القريب مستوى 3000 دولارا للطن مع تنامني المخاوف من حدوث انقطاعات في إمدادات "روسال"، إما بسبب تراجع المبيعات أو حدوث انقطاعات في سلسلة التوريد، حيث تقوم الشركة الروسية باستيراد بعض المواد الأولية من الخارج، وتتخوف الأسواق أن تؤثر العقوبات على استيراد هذه المواد.

كما تعزز توقعات المحللة، تقدم مجموعة شركات يابانية بطلب إلى "روسال" بإيقاف إمدادات الألومنيوم إليها بعد فرض العقوبات، وقال ممثل إحدى غرف التجارة اليابانية: "طلبا من "روسال" وقف الإمدادات بموجب العقود الفورية، حيث لا يمكننا سداد ثمن التوريدات بالدولار الأمريكي بسبب العقوبات، كما نتخوف من أن يتم إدراج شركاتنا في العقوبات الأمريكية الثانوية".

من جهتها كشفت "Sumitomo Corp"، وهي إحدى الشركات اليابانية التي لديها عقود مع "روسال"، أنها بصدد البحث عن موردين بدائل لـ"روسال"، حيث تتفاوض الشركة مع موردين جدد في النمسا والهند وماليزيا، إضافة للمنتجين في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي