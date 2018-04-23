إيران تحظر العملات الرقمية

حظر البنك المركزي الإيراني على البنوك في البلاد التعامل بالعملات الرقمية، بما فيها البتكوين، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لإنهاء أزمة عملتها.

ونقلت وكالة "ارنا" للأنباء عن تعميم أصدره المركزي الإيراني: "استنادا إلى حظر أقرته الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال بإيران في ديسمبر، على البنوك والمؤسسات الائتمانية وشركات الصرافة تجنب أي بيع أو شراء لهذه العملات أو اتخاذ أي إجراء لدعمها".

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وفي العالم تتجه حكومات وبنوك كبرى نحو تضييق الخناق على العملات الرقمية، إذ تعتبر فقاعة سيؤدي انفجارها إلى أزمة كبيرة.

ومثالا على مدى خطورة التداول بالعملات الرقمية يمكن النظر "للبيتكوين"، الذي تخطى سعره عتبة الـ20 ألف دولار أواخر ديسمبر الماضي، والآن يتم تداوله عند 9000 دولار.

وبدأ التداول بعملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم على الإنترنت عام 2009، وخلافا للدولار أو اليورو، فهذه العملة غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تصنع عبر أجهزة إلكترونية بحسابات شديدة التعقيد.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي