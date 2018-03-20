روسيا تحمي مواطنيها من العملات الرقمية

تقدمت مجموعة من المشرعين الروس بمشروع قانون إلى مجلس النواب الروسي الدوما يرفض الاعتراف بشرعية استخدام العملات الرقمية كأدة للدفع في روسيا.

ووضعت الوثيقة تعريفا للأصول المالية الرقمية والعملات الافتراضية المندرجة تحتها، إضافة إلى العقود الذكية "Smart Contracts"، والتي راج استخدامها مؤخرا لتنفيذ الالتزامات المالية الرقمية.

وفي العالم تتجه حكومات وبنوك كبرى نحو تضييق الخناق على العملات الرقمية، إذ تعتبر فقاعة سيؤدي انفجارها إلى أزمة كبيرة.

ومثالا على مدى خطورة التداول بالعملات الافتراضية يمكن النظر "للبيتكوين"، الذي تخطى سعره عتبة الـ20 ألف دولار أواخر ديسمبر الماضي، والآن يتم تداوله عند 8500 دولار.

وبدأ التداول بعملة "البيتكوين"، الأكثر شهرة في العالم على الإنترنت عام 2009، وخلافا للدولار أو اليورو، فهذه العملة غير مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تصنع عبر أجهزة إلكترونية بحسابات شديدة التعقيد.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي