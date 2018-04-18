روسيا تمدد تصاريح طيران الرحلات الأمريكية عبر أجوائها

وافقت روسيا على تمديد تصاريح التحليق عبر أجوائها لشركات الطيران الأمريكية، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل الروسية اليوم الأربعاء.

ويتعين على الشركات الأمريكية الآن توقيع اتفاق جديد مع السلطات الروسية المختصة قبل انتهاء التصاريح الحالية للعبور عبر الأجواء الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت مبكر من صبح اليوم الأربعاء عبر ممثلها الرسمي عن موافقة الحكومة الروسية على تمديد التصريحات اللازمة لتسيير رحلات شركات الطيران المدني الأمريكية عبرالأجواء الروسية على ثلاث مسارات حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي.

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وسبق لوكالة "بلومبرغ" أن أوردت خبرا، مفاده بأن شركات الطيران في الولايات المتحدة لجأت إلى وزارة الخارجية الأمريكية وطلبت منها المساعدة في تمديد التصريح الخاص برحلاتها الجوية في الأجواء الروسية بشروط مقبولة، زاعمة أن وزارة النقل الروسية تنوي تأجيل المفاوضات بهذا الخصوص.

المصدر: "تاس"