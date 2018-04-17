قلق أمريكي مع اقتراب انتهاء تصريح التحليق فوق الأراضي الروسية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تتوقف رحلات شركات الطيران الأمريكية، فوق الأراضي الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكة، هيذر ناويرت، إلى أن تصريح التحليق فوق الأراضي الروسية سينتهي عند الساعة 19:55 من يوم الثلاثاء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (02.59 صباح الأربعاء بتوقيت موسكو).

وقالت ناويرت في هذا الصدد: "نحن لا نريد لهذه الرحلات التجارية (فوق روسيا) أن تتوقف"، مشيرة إلى أن عددا من شركات الطيران التجارية تتخذ حاليا قرارات بتغيير مسارات رحلاتها خوفا من انتهاء تاريخ رخصة عبور الأجواء.

وأكدت ناويرت أن واشنطن تريد عقد لقاء مع الحكومة الروسية حول مسألة إعطاء الموافقة على استخدام الطائرات الأمريكية للأجواء الروسية.

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وأوضحت: "كانت لدينا هذا الأسبوع خطط للاجتماع في واشنطن، مع الممثلين الرسميين لسلطات الطيران الروسية.. لكن هذا الاجتماع ألغي من قبل الحكومة الروسية.. هم قالوا إنهم سيخططون لاجتماع آخر معنا.. لكن، ليس لدينا بعد موعد جديد.. ننتظر منهم العمل معنا حول تحديد موعد (اجتماع جديد)، لأننا لا نريد إنهاء (مفعول التصاريح) لمشغلي الطائرات الأمريكية".

ووفقا لها، فإن مثل هذه المناقشات مع السلطات الروسية تجرى من قبل شركات الطيران الأمريكية، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين يقدمون من جانبهم المساعدة في هذه المفاوضات.

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وقالت ناويرت: "لم توضح روسيا بعد ما إذا كانت ستمدد التصريح، الذي سينتهي اليوم، لكن الحكومة الروسية أبلغت سفارتنا (لدى موسكو) بأنه لا داعي للذعر، فنحن (روسيا) لا ننوي الإضرار بالقطاع الجوي الأمريكي"، وفقا لها.

وأضافت: نأمل أن يكون ذلك، نتوقع ردا من روسيا في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء).

المصدر: وكالات