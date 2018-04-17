رئيس أكبر مصارف روسيا يتحدث عن تأثير العقوبات الأمريكية

توقع رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، اليوم الثلاثاء أن تنعكس تقلبات سوق العملات الروسية، التي شهدتها مؤخرا بسبب العقوبات الأمريكية، سلبا على الأداء المالي للمصرف.

وقدر غريف حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع المصرفي الروسي ككل بسبب تذبذب سعر صرف الروبل وسوق العملات المحلية بنحو 80 – 100 مليار روبل (نحو 1.62 مليار دولار).

كذلك قلل المصرفي الروسي من شأن تأثير هذه العقوبات، وقال إن تقلبات سوق العملات الراهنة تختلف بشكل كبير عن الأزمة المالية، التي عصفت بالاقتصاد الروسي في 2014، حيث لا توجد أسباب جدية لتدخل البنك المركزي الروسي واتخاذ تدابير خاصة.

ورفض غريف الكشف عن توقعاته لسعر صرف العملة الروسية في الفترة المقبلة، لكنه قال إن "سبيربنك"، الذي يعد أكبر المصارف في روسيا، وضع سيناريوهات مختلفة لأداء الروبل للفترة القادمة.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مطلع شهر أبريل الجاري عقوبات اقتصادية ضد 24 شخصية روسية و14 مؤسسة وشركة، على إثرها تراجعت الأسهم الروسية وانخفض سعر صرف العملة الروسية.

(الدولار = 61.5 روبل بتاريخ 17 أبريل)

المصدر:نوفوستي

فريد غايرلي