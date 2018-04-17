روسيا تزهد في "الديون الأمريكية"

خفضت روسيا حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الجاري لتصل في فبراير الماضي إلى 93.8 مليار دولار، مقابل 102.2 مليار دولار سجلتها في ديسمبر 2017.

وجاءت روسيا حسب تقرير الخزانة الأمريكية، في المرتبة الـ16 في قائمة الدول المالكة للسندات الأمريكية. وذكرت أن استثمارات روسيا في هذه السندات بلغت ذروتها العام الماضي في شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت 105.4 مليار دولار.

ووفقا للتقرير تصدرت الصين قائمة دول العالم الأكثر امتلاكا لديون الولايات المتحدة، وبلغ ما تملكه من السندات في فبراير الماضي 1176.7 مليار دولار، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ 1059.5 مليار دولار.

واللافت في التقرير إلى أن التنين الصيني لم يقلص استثماراته في السندات الأمريكية رغم التهديدات التجارية، التي تتبادلها مؤخرا بكين وواشنطن، التي تسعى لتقليص عجز ميزانها التجاري مع الصين، والذي بلغ 366 مليار دولار في عام 2016.

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وبلغت حيازة الصين من هذه السندات في يناير الماضي، 1168.2 مليار دولار، ما يعني أن بكين زادت استثماراتها في السندات الأمريكية في فبراير الماضي بواقع 8.5 مليار دولار.

وفي العالم العربي، تصدرت السعودية قائمة الدول العربية المستثمرة في سندات الدين الأمريكية وجاءت في المرتبة الـ12 عالميا، حيث وصلت استثماراتها في فبراير 150.9 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات، التي جاءت في المرتبة الـ22 عالميا باستثمارات بلغت 57.5 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات الدول المدرجة في التقرير في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى لهذه الدول في الولايات المتحدة.



المصدر: "لينتا.رو"

فريد غايرلي