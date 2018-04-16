ترامب يتهم روسيا والصين بالتلاعب بالعملات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين روسيا والصين بتخفيض سعر صرف عملتيهما، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة.

وكتب ترامب في تغريرة نشرها على حسابه الرسمي في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "روسيا والصين تتلاعبان بالعملات، بعد رفع واشنطن أسعار الفائدة.. وهذا مرفوض".

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2018

وكان تقرير وزارة الخزانة الأمريكية النصف السنوي والذي نشرته الجمعة الماضية، خلا من ذكر أي شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة كمتلاعبين بأسعار صرف العملات.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليص العجز في ميزانيتها التجارية، وخاصة مع الصين، والذي بلغ 366 مليار دولار في عام 2016، في حين يبلغ مع روسيا 6 مليارات دولار.

وعلى صعيد التداولات، فقد تراجع مؤشر الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكة مقابل عملات رئيسية، بحلول الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.41% إلى 89.33 نقطة.

فيما ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الروسية بمقدار 25 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 62.28 روبل، ومقابل العملة الصينية بنسبة 0.10% إلى 6.2811 يوان.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي