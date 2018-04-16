الأسد: 400 مليار دولار كلفة إعمار سوريا

قدر الرئيس السوري بشار الأسد حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مؤكدا أن عملية الإعمار قد تستغرق 10 – 15 عاما.

وجاء ذلك حسبما نقله البرلماني الروسي، دميتري سابلين، عن الرئيس الأسد، والذي كان قد ألتقى أمس الأحد بمجموعة من البرلمانيين الروس، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجوما على سوريا.

وأكد الأسد خلال اللقاء أن أفضلية العمل في سوريا ستكون للشركات الروسية، وقال الرئيس السوري بحسبما نقله سابلين: "لا ننتظر هنا الشركات الغربية، وخاصة في قطاع النفط والغاز، لقد تحدثت في هذه المسألة مع الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في سوتشي، نتطلع لعمل الشركات الروسية".

وأضاف: "تعاوننا يجب أن يقف بوجه السياسة العدوانية، التي يمارسها الغرب. ستواصل سوريا تطورها، دون أن تكترث بتصرفات الغرب".

يذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت صباح السبت ضربات جوية مشتركة على مواقع في سوريا، ردا على استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريق دمشق.

المصدر: "تاس"

فريد غايرلي