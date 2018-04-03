"دمشق الشام القابضة" تؤسس شركات جديدة بنحو 850 مليون دولار

قالت شركة "دمشق الشام القابضة" السورية في تقرير، إنها وقعت عقودا لتأسيس 6 شركات برأسمال إجمالي مقداره 380 مليار ليرة سورية ( نحو 850 مليون دولار).

وذكرت الشركة السورية القابضة في تقريرها، أنها وقعت عقد شراكة جديد مع شركتي "القمة للتطوير والمشاريع المحدودة المسؤولية"، و"تميز المحدودة المسؤولية" لتأسيس شركة "بنيان دمشق المساهمة المغلقة المحدودة الخاصة" برأسمال قدره 15.2 مليار ليرة سورية (نحو 34 مليون دولار).

وتستثمر الشركة السورية القابضة في القطاعات السياحية والتجارية والخدمية والتكنولوجيا، بالإضافة لقطاع التعهدات الإنشائية بجميع أشكالها وأنواعها وفي قطاعات أخرى متنوعة.

وتأسست شركة "دمشق الشام القابضة" في ديسمبر 2016، برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية.

المصدر: صحيفة "الاقتصادي"

علي الخطايبة