إحصاء المواطنين الميسورين في روسيا

يعيش في روسيا 1.3 مليون شخص ممن يزيد دخلهم المالي على المعدل المتوسط للدخل، وتبلغ نسبتهم 0.9% من السكان البالغين في البلاد.

وقالت صحيفة " RBC" نقلا عن دراسة لمصرف "VTB"، إن التقييم يتضمن أيضا العاملين في "اقتصاد الظل".

ويرى خبراء البنك أنه يمكن اعتبار الفرد، ميسور الحال في موسكو، إذا كان دخله الشهري لا يقل عن 150 ألف روبل (2500 دولار). وفي المناطق الروسية الأخرى، يجب أن لا يقل هذا المؤشر عن 120 ألف روبل في الشهر.

وخلال الدراسة، استطلعت آراء خمسة آلاف شخص في أكثر من 100 مدينة.

وأخذت الدراسة بالاعتبار، إضافة إلى الدخل المالي، نفقات الفرد وعياله والباقي الصافي.

وقسمت الدراسة، المواطنين الميسورين، إلى 3 فئات. الأولى ضمت أصحاب الدخل ما بين 150-200 ألف روبل في موسكو و120-150 ألف روبل في المناطق الأخرى. وتبين أن عدد هؤلاء يبلغ في روسيا 700 ألف شخص.

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وتضم الفئة الثانية، 400 ألف شخص وتبلغ ثروة كل فرد منها 30-50 مليون روبل، وأما الفئة الثالثة، فتضم 200 ألف شخص أثرياء ولا تقل ثروة الفرد منها عن 50 مليون روبل.

وتفيد معطيات هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية "روس ستات"، بأن متوسط الدخل في روسيا بلغ في العام الماضي 31474 روبلا في الشهر، وبلغ متوسط الراتب الشهر في نفس العام- 39085 روبلا.

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين