المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

خفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة في ثاني اجتماع لمجلس إدارته سعر الفائدة الرئيسي من 7.5% إلى 7.25%.

وقال المركزي الروسي في بيانه إن معدل التضخم في روسيا يقبع في الوقت الراهن عند مستوى متدن، متوقعا أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الجاري في نطاق 3% - 4%، وفي العام القادم عند مستوى 4%.

ويرى المركزي أن بلوغ معدل التضخم مستوى متدنيا نسبيا يعد إشارة للانتقال من سياسة نقدية متشددة إلى محايدة.

وعن نمو الاقتصاد، توقع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 3% - 4%، على أن يحافظ في 2019 على نسبة نمو عند 4%.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد قلص سعر الفائدة للمرة الثانية في 2018، وكان قد قرر خلال اجتماعه في 9 فبراير خفض سعر الفائدة بنفس الهامش من 7.75% إلى 7.5%.

وخلال العام الماضي، قلص المركزي الروسي سعر الفائدة 6 مرات، كان آخرها في 15 ديسمبر، حيث خفضها بـ0.5% إلى 7.75%.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي