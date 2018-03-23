 
مباشر
عاجل
أ ف ب: محتجز الرهائن في كاركاسون من أصل مغربي

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

مال وأعمال

المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
Sputnik
المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0pt

خفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة في ثاني اجتماع لمجلس إدارته سعر الفائدة الرئيسي من 7.5% إلى 7.25%.

وقال المركزي الروسي في بيانه إن معدل التضخم في روسيا يقبع في الوقت الراهن عند مستوى متدن، متوقعا أن يتراوح معدل التضخم خلال العام الجاري في نطاق 3% - 4%، وفي العام القادم عند مستوى 4%.

ويرى المركزي أن بلوغ معدل التضخم مستوى متدنيا نسبيا يعد إشارة للانتقال من سياسة نقدية متشددة إلى محايدة.

وعن نمو الاقتصاد، توقع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 3% - 4%، على أن يحافظ في 2019 على نسبة نمو عند 4%.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد قلص سعر الفائدة للمرة الثانية في 2018، وكان قد قرر خلال اجتماعه في 9 فبراير خفض سعر الفائدة بنفس الهامش من 7.75% إلى 7.5%.

وخلال العام الماضي، قلص المركزي الروسي سعر الفائدة 6 مرات، كان آخرها في 15 ديسمبر، حيث  خفضها بـ0.5% إلى 7.75%.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة