 
مباشر
عاجل
رويترز: مقتل جندي بريطاني جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع في سوريا

السعودية باستطاعتها سدّ حاجة العالم من الطاقة الشمسية

مال وأعمال

السعودية باستطاعتها سدّ حاجة العالم من الطاقة الشمسية
Globallookpress
السعودية باستطاعتها سد حاجة العالم من الطاقة الشمسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1sa

يرى خبراء في الطاقة أن مشروع "خطة الطاقة الشمسية 2030" سينقل السعودية من دولة متقدمة في تصدير النفط إلى دولة لتصدير الطاقة المستدامة، نظرا للمقومات التي تتمتع بها.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تركي بن سعود بن محمد، إن احتياجات المملكة من الطاقة حاليا تعادل 75 غيغاواط، وإن المشروع سيمكن السعودية من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة.

إقرأ المزيد
الرياض الرياض: مساحة مشروعنا للطاقة الشمسية أكبر من مساحة قطر بمرة ونصف

وأوضح، بحسب ما نقلته وكالة "واس" اليوم الجمعة أن "المملكة حباها الله تعالى بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة".

وأضاف أن "خطة الطاقة الشمسية 2030" لها العديد من الجوانب الإيجابية منها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية لاستخدامها في تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة.

إقرأ المزيد
السعودية تنشئ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم السعودية تنشئ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

وتتوافق أهداف هذا المشروع العالمي مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في أن تكون الطاقة الشمسية أكبر مصدر للطاقة في العالم بحلول 2050، وخطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات والصناعات غير النفطية.

يذكر أن السعودية وصندوق "رؤية سوفت بنك" وقعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري على مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030"، التي تعد الأكبر عالميا في هذا المجال.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة