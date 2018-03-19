"مصر للطيران" تؤازر المنتخب المصري في مونديال روسيا

كشفت شركة الطيران المصرية "مصر للطيران" اليوم الاثنين عن خطة تقضي بإطلاق رحلات طيران إضافية إلى روسيا خلال مونديال روسيا 2018، المزمع إقامته ما بين 14 يونيو و15 يوليو.

أعلن ذلك رئيس شركة الطيران المصرية صفوت مسلم على هامش مؤتمر صيانة الطائرات بإفريقيا، وقال إن الناقلة ستنظم رحلات إضافية لنقل مشجعي المنتخب المصري إلى روسيا، لمؤازرة المنتخب الوطني المصري في مبارياته.

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وأضاف مسلم أن الرحلات الإضافية تأتي بعد إعلان استئناف الرحلات إلى موسكو في 12 أبريل المقبل، لافتا إلى أن سعر التذكرة يبدأ من 175 دولارا على أن تتراوح الأسعار وفقا لدرجة الراكب.

يذكر أن شركتي "آيروفلوت" و"مصر للطيران" أعلنتا الأسبوع الماضي استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة، بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي