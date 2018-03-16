 
مباشر
عاجل
مركز المصالحة الروسي: أكثر من 14 الف مدني غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية

"مصر للطيران" تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى موسكو

مال وأعمال

Reuters
"مصر للطيران" على خطى نظيرتها الروسية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzjp

تستأنف شركة الطيران المصرية "مصر للطيران" في 12 أبريل رحلات الطيران إلى موسكو، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، بحسب ما أعلنته الناقلة المصرية اليوم الجمعة.

وستطلق "مصر للطيران"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"، 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وموسكو، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وكانت الناقلة الروسية "آيروفلوت" قد أعلنت أيضا في وقت سابق من الأسبوع الجاري استئناف الرحلات إلى مطار القاهرة ابتداء من 11 أبريل القادم. وستنظم "آيروفلوت" 3 رحلات أسبوعية بين العاصمتين الروسية والمصرية.

إقرأ المزيد
"آيروفلوت" تعلن موعد استئناف رحلات الطيران مع القاهرة "آيروفلوت" تعلن موعد استئناف رحلات الطيران مع القاهرة

يشار إلى أن موسكو كانت قد علقت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية في نهاية أكتوبر 2015، إثر تحطم طائرة ركاب روسية كانت في رحلة من مطار شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة