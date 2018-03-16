"مصر للطيران" تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى موسكو

تستأنف شركة الطيران المصرية "مصر للطيران" في 12 أبريل رحلات الطيران إلى موسكو، بعد انقطاع دام أكثر من عامين، بحسب ما أعلنته الناقلة المصرية اليوم الجمعة.

وستطلق "مصر للطيران"، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي"، 3 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وموسكو، أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وكانت الناقلة الروسية "آيروفلوت" قد أعلنت أيضا في وقت سابق من الأسبوع الجاري استئناف الرحلات إلى مطار القاهرة ابتداء من 11 أبريل القادم. وستنظم "آيروفلوت" 3 رحلات أسبوعية بين العاصمتين الروسية والمصرية.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن موسكو كانت قد علقت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية في نهاية أكتوبر 2015، إثر تحطم طائرة ركاب روسية كانت في رحلة من مطار شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي