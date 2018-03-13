"آيروفلوت" تعلن موعد استئناف رحلات الطيران مع القاهرة

تستأنف الناقلة الروسية "آيروفلوت" رحلات الطيران إلى مطار القاهرة ابتداءا من 11 أبريل القادم، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

وقالت "آيروفلوت"، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، إن حركة الطيران ستستأنف بمعدل 3 رحلات أسبوعية بين العاصمتين الروسية والمصرية.

وستنطلق الرحلات من العاصمة الروسية في تمام الساعة 20:50 بتوقيت موسكو أيام الاثنين والأربعاء والسبت، على أن تنفذ رحلة العودة من مطار العاصمة المصرية في الساعة 01:25 بتوقيت القاهرة أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

وأشارت "آيروفلوت" إلى أنها بدأت ببيع تذاكر السفر، ويظهر من موقع الرسمي لشركة الطيران أن سعر التذكرة باتجاه واحد يبلغ 16608 روبل (نحو 288 دولار)، فيما يصل سعر التذكرة (ذهاب – إياب) 21895 روبل ( حوالي 380 دولار).

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ويأتي ذلك في وقت تستكمل فيه الناقلة المصرية "مصر للطيران" التصاريح اللازمة لاستئناف الرحلات مع موسكو، حيث ذكر مصدر أمس الاثنين أن الشركة حصلت على التصاريح اللازمة للعمل في مطارات العاصمة موسكو، وخلال أيام ستحصل على التصريح النهائي من السلطات الروسية لبدأ رحلات الطيران.

يذكر أن روسيا كانت قد علّقت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية في الـ31 من أكتوبر 2015، إثر تحطم طائرة ركاب روسية كانت في رحلة من مطار شرم الشيخ إلى بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي