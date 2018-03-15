حجم شحنات الغاز الروسي يذهل وزير الطاقة الأمريكي

ذهل وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، بعد علمه بتوريد شحنات من الغاز الروسي المسال إلى الولايات المتحدة، بحسبما أوردته وكالة "تاس" اليوم الخميس.

وجاء تصريح الوزير الأمريكي في جلسة استماع أمام لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال: "لقد ذهلت مثلكم عندما عرفت أن ناقلة محملة بغاز روسي مسال تقف في خليج بوسطن (في ولاية ماساتشوستس شرق الولايات المتحدة)، في وقت نقوم باستخراج الغاز في بلادنا".

من جهته أعرب السيناتور الجمهوري جيمس إينهوف عن عدم رضاه لهذا الواقع، وقال إن سكان أوكلاهوما يتساءلون كيف باتت "بوسطن مستوردا فعليا للغاز من روسيا" في حين يستخرج عمالها كميات كافية من موارد الطاقة لتزويد شمال شرقي البلاد (بوسطن) بالوقود الأزرق.

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كما أعرب إينهوف عن امتعاضه لواقع افتقار الولايات المتحدة لشبكة أنابيب لضخ الغاز، وقال: "ليست لدينا البنية التحتية المناسبة لهذا الغرض (ضخ الغاز من أوكلاهوما إلى بوسطن)".

بدوره، وصف السيناتور الجمهوري عن ولاية ألاسكا، دان سوليفان، حقيقة إمدادات الغاز الروسي بـ "العواقب الوخيمة" لتعطيل سلطات ولاية ماساتشوستس مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز عبر أراضيها.

يشار هنا إلى أن وسطاء أوروبيين قاموا بتوريد شحنتين من الغاز الروسي المسال إلى شرق الولايات المتحدة، وعزت حينها وسائل إعلام ذلك للسعر المنافس الذي يتمتع به الغاز الروسي مقارنة بالغاز الأمريكي.

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي