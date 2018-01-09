روسيا تقتحم سوق الغاز الأمريكية

تحمل ناقلة الغاز "Gaselys" أول شحنة غاز من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة، أحد أبرز منتجي الغاز المسال في العالم، بحسب ما نشرته صحيفة "كوميرسانت".

وتنقل الناقلة "Gaselys"، التي تملكها شركة الطاقة الإيطالية "إنجي"، الغاز من الميناء البريطاني "أوليف غرين" إلى ميناء "إيفرت" القريب من مدينة بوسطن. ونقلت الصحيفة عن أحد السماسرة أن الناقلة تنقل غازا روسي المنشأ، شحن نهاية الشهر الماضي من شبه جزيرة يامال الروسية إلى المملكة المتحدة.

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ومن المتوقع أن تصل شحنة الغاز إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري، ويفسر تحول شركة "إنجي" إلى الغاز الروسي بحسب الصحيفة للارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة بسبب عواصف ثلجية، إذ وصل إلى 6.3 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.

ويامال للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك لشركات تضم "نوفاتيك" الروسية (50.1%)، و"توتال" الفرنسية (20%)، وشركة البترول الوطنية الصينية (20%)، إضافة لصندوق الاستثمار الصيني طريق الحرير (9.9%).

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي