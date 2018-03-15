 
مباشر

تلغرام تحرم المستخدمين في سوريا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والقرم من الاستثمار

مال وأعمال

تلغرام تحرم المستخدمين في سوريا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والقرم من الاستثمار
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzcg

يمنع كل الذين شملتهم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة، من المشاركة في الاكتتاب الأولي لأسهم Telegram Open Network  التابعة لبافل دوروف.

ونقلت صحيفة "RBC" عن مصدر مطلع قوله، إن الحظر يسري كذلك على أقرباء الذين شملتهم العقوبات وهم الأزواج والأبناء والآباء، والأخوة والأخوات.

ومنعت الشركة المذكورة كذلك كافة المقيمين في الدول المشمولة بالعقوبات، من الاستثمار فيها وهي جمهورية الروسية، وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وتيليغرام أو تلغرام هي تطبيق للتراسل الفوري، حر ومجاني ومفتوح المصدر جزئيا ومتعدد المنصات.

ويمكن لمستخدمي التطبيق تبادل الرسائل بإمكانية تعمية عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيث كافة الملفات مدعومة.

إقرأ المزيد
نشر صور طعامك على إنستغرام يكسبك وزنا زائدا نشر صور طعامك على إنستغرام يكسبك وزنا زائدا

وتأسست الشركة المذكورة سنة 2013 على أيدي الأخوين نيقولاي وبافل دوروف مؤسسي موقع فكونتاكتي أكبر شبكة اجتماعية روسية ويقع مقرها في برلين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

 

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة