تلغرام تحرم المستخدمين في سوريا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والقرم من الاستثمار

يمنع كل الذين شملتهم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة، من المشاركة في الاكتتاب الأولي لأسهم Telegram Open Network التابعة لبافل دوروف.

ونقلت صحيفة "RBC" عن مصدر مطلع قوله، إن الحظر يسري كذلك على أقرباء الذين شملتهم العقوبات وهم الأزواج والأبناء والآباء، والأخوة والأخوات.

ومنعت الشركة المذكورة كذلك كافة المقيمين في الدول المشمولة بالعقوبات، من الاستثمار فيها وهي جمهورية الروسية، وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وتيليغرام أو تلغرام هي تطبيق للتراسل الفوري، حر ومجاني ومفتوح المصدر جزئيا ومتعدد المنصات.

ويمكن لمستخدمي التطبيق تبادل الرسائل بإمكانية تعمية عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق حيث كافة الملفات مدعومة.

إقرأ المزيد

وتأسست الشركة المذكورة سنة 2013 على أيدي الأخوين نيقولاي وبافل دوروف مؤسسي موقع فكونتاكتي أكبر شبكة اجتماعية روسية ويقع مقرها في برلين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين