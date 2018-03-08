نشر صور طعامك على إنستغرام يكسبك وزنا زائدا

يقوم الجميع بنشر صور طعامهم عبر حساباتهم الشخصية على إنستغرام، خاصة إذا ما قاموا هم بإعدادها، من أجل الحصول على المزيد من الإعجاب والمتابعين.

لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، فقد أكدت الخبيرة في عالم اللياقة البدنية، أماندا ميكسنر، البالغة من العمر 26 عاما، من ولاية أوهايو الأمريكية أن نشر هذه الصور على موقع إنستغرام يؤدي إلى المزيد من الوزن، حيث تدفع صور الطعام المبالغ في كمياته لجعله يبدو جيدا عبر التطبيق، للإفراط في تناوله، وهذا ما قد يسبب السمنة.

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وتقول أماندا، إنه في حين تتكون الوجبة المثالية من الشوفان وحفنة من الفراولة والتوت، و20 غراما من الشكولاتة فقط، نجد أن الصور المنشورة على إنستغرام توضح مكونات أكبر من ذلك بكثير، ما يعني إضافة المزيد من السعرات الحرارية إلى الوجبة ذاتها، وهو ما يؤثر على صاحب المنشور، وعلى من يشاهده.

وتنصح أماندا بضرورة نشر صور الوجبات التي تحتوي على الطعام الصحي، وليس الطعام المبهر أو ذو الألوان الجذابة، خاصة إذا كان المستخدم يريد حرق الدهون، وإنقاص الوزن.

كما تؤكد على عدم الانخداع بما ينشر على إنستغرام، وليس من الضروري نشر صور جميع الوجبات التي نتناولها أو نعدها، من أجل الحفاظ على الوزن المثالي واللياقة البدنية.

المصدر: إنديبندنت

فادية سنداسني