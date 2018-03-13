روسيا قد تعلق استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

أعرب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن استعداد موسكو لإيقاف شراء سندات الخزانة الأمريكية والاستعاضة عنها بسندات دول أخرى.

وقال سيلوانوف خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية بثت اليوم الثلاثاء إن روسيا لا "تتمسك" بالسندات الأمريكية، وبمقدورها الاستثمار في سندات دول أخرى بشرط أن تحقق إيرادات وأن تكون عالية التسييل (يمكن بيعها وتحويلها إلى نقد بسرعة).

وأضاف سيلوانوف أن "روسيا تقوم بالفعل بالاستثمار في سندات بلدان أخرى، ومع ذلك فإن سندات الخزانة الأمريكية لا تزال هي الورقة الأكثر موثوقية".

وبدأت روسيا في نهاية 2014 بتقليص استثماراتها في السندات الأمريكية على خلفية العقوبات الغربية، التي فرضت عليها وتراجع الروبل الروسي، إلا أنها زادت حيازاتها من هذه السندات العام الماضي بواقع 16.1 مليار دولار، وهو أعلى معدل في 7 سنوات.

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وتملك روسيا حاليا سندات خزانة أمريكية بقيمة 102.2 مليار دولار، وتحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة في هذه السندات.

وتأتي تصريحات الوزير الروسي في وقت تشهد فيه عوائد السندات الأمريكية تراجعا، ما يعني أنها لا تحقق لمالكيها دخلا، ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار أمام سلة من العملات الأجنبية.

يذكر أن استثمارات روسيا في السندات الأمريكة هي جزء من احتياطياتها الدولية، المؤلفة من أصول أجنبية عالية السيولة والنقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

وبلغ إجمالي احتياطيات روسيا الدولية مطلع شهر مارس الجاري 453.644 مليار دولار، مرتفعة من 447.735 مليار دولار سجلتها مطلع شهر فبراير.

المصدر: "فيستي"

فريد غايرلي