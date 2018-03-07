احتياطيات روسيا الدولية عند أعلى مستوى منذ نهاية 2014

تجاوزت احتياطيات روسيا الدولية في شهر مارس الجاري مستوى 450 مليار دولار للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية في نهاية 2014.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد بلغت في 1 مارس 453.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 14% خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وزادت الاحتياطيات منذ بداية العام الجاري بواقع 20 مليار دولار، ومنذ مطلع عام 2017 ارتفعت الاحتياطيات بواقع 76 مليار دولار.

RT

وعصفت بروسيا في نهاية 2014 أزمة اقتصادية تمثلت بالعقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط، ما أثر سلبا على احتياطيات البلاد، حيث تراجعت من 454 مليار دولار كانت سجلتها في أكتوبر 2014 إلى 356 مليار دولار في مايو 2015، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2007.

لكن الاقتصاد الروسي أثبت جدارته وخرج في 2017 من مصيدة الانكماش الاقتصادي، ليعود المركزي الروسي إلى زيادة احتياطياته الدولية.

واحتياطات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي