وزيرة الاقتصاد الألمانية: سياسات ترامب تعرض الاقتصاد العالمي الحر للخطر

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس، الأحد في تصريح لرويترز، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم ستضر بالوظائف والنمو.

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وأضافت بريجيته تسيبريس أن أوروبا وغيرها من المؤيدين للتجارة الحرة يجب ألا يسمحوا ببث الفرقة بينهم، مشددة على أن سياسات ترامب تعرض نظام الاقتصاد العالمي الحر للخطر.

وصرحت تسيبريس "ترامب لا يريد أن يفهم بنيته القائمة على نظام يعتمد على قواعد الأسواق المفتوحة.. أي شخص يشكك في هذا يعرض الازدهار والنمو والتوظيف للخطر".

وأكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية أنه يجب على ألمانيا وحلفائها صون نظام التجارة الحرة وتجنب الانقسام بفعل عرض ترامب بإعفاء بعض الحلفاء مثل المكسيك وكندا وأستراليا من الرسوم الجمركية.

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وذكرت الوزيرة أن من المهم أن تُظهر أوروبا بشكل جماعي أنه من الممكن أن تكون هناك إجراءات مضادة وأنه لن تكون هناك تصدعات في التحالف الذي يدعم التجارة الحرة.

وفرض الرئيس الأمريكي، يوم الخميس، رسوما جمركية على الواردات بنسبة 25% على الصلب و10% بالمئة على الألومنيوم، ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوما مما يثير مخاوف من حرب تجارية انتقامية قد تدفع الأسعار للارتفاع وتخفض النمو في أنحاء العالم.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي واليابان الولايات المتحدة، السبت، لمنحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المعادن، مع مناداة طوكيو بتبني "سلوك عقلاني" في نزاع يهدد بالتصاعد إلى حرب تجارية.

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وأفادت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية بأن بروكسل ستواصل السعي لإجراء حوار مع واشنطن من أجل الإعفاء من الرسوم.

وهددت المسؤولة الأوروبية قائلة "لكن إذا تضررت أوروبا فعليا من الرسوم الجديدة، فسنتخذ إجراءات مضادة".

وأضافت "بنينا نظام تجارة عالمي لعقود.. الازدهار الأوروبي وملايين فرص العمل تتوقف عليه وأوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا عرض أحدهم نظام التجارة العالمي الحر للخطر".

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي