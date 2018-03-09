 
مباشر

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب قد يعفي المزيد من الدول من الرسوم الجمركية

مال وأعمال

وزير الخزانة الأمريكي: ترامب قد يعفي المزيد من الدول من الرسوم الجمركية
AFP Mandel NGAN
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jylz

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب قد يعفي المزيد من الدول من رسوم جمركية على التجارة.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب يقر فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة

وأفاد منوتشين في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية بأن ترامب يمكنه إجراء استثناءات، مضيفا أن توقعاته أنه ربما هناك بعض الدول الأخرى التي يدرس إعفاءها في الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أن الإعفاءات لمنتجات محددة سيقررها وزير التجارة ويلبور روس.

وبين منوتشين أن روس سينشر قواعد تنظيمية سريعا جدا بشأن كيف يمكن إعفاء تلك المنتجات.

ووقع ترامب أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25%على واردات الصلب و10% على الألومنيوم الخميس، لكنه استثنى كندا والمكسيك.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة