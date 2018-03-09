وزير الخزانة الأمريكي: ترامب قد يعفي المزيد من الدول من الرسوم الجمركية

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب قد يعفي المزيد من الدول من رسوم جمركية على التجارة.

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وأفاد منوتشين في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية بأن ترامب يمكنه إجراء استثناءات، مضيفا أن توقعاته أنه ربما هناك بعض الدول الأخرى التي يدرس إعفاءها في الأسبوعين القادمين.

وأشار إلى أن الإعفاءات لمنتجات محددة سيقررها وزير التجارة ويلبور روس.

وبين منوتشين أن روس سينشر قواعد تنظيمية سريعا جدا بشأن كيف يمكن إعفاء تلك المنتجات.

ووقع ترامب أمرا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25%على واردات الصلب و10% على الألومنيوم الخميس، لكنه استثنى كندا والمكسيك.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي