بكين وطوكيو تأسفان لقرار ترامب فرض رسوم جمركية وتتعهدان بإجراءات جوابية

عبرت كل من الصين واليابان عن أسفهما لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب، ودعتا واشنطن إلى إلغائها بأسرع ما يمكن.

وأكدت بكين أنها عازمة على اتخاذ إجراءات جوابية لحماية حقوقها ومصالحها.

وقال مدير قسم حماية التجارة في وزارة التجارة، وان خيتسيون، إن بلاده "تدعو الولايات المتحدة لاحترام النظام التجاري متعدد الأطراف وإلى إلغاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن".

وأوضح المسؤول الصيني أن بكين ستقدر الأضرار، التي ستسببها الإجراءات الأمريكية، وعلى ضوء ذلك ستقوم بخطوات حازمة من أجل حماية حقوقها ومصالحها.

من جانبها عبرت اليابان عن أسفها من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب، مضيفة أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبا ليس فقط على الشركات اليابانية، بل كذلك على العلاقات بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الإجراءات الأمريكية ستلحق ضررا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الحليفين، مؤكدة أن طوكيو ستفعل ما تراه مناسبا بعد دراسة تأثير الإجراءات الأمريكية على الشركات اليابانية.

وقد وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، مرسوما بفرض جمارك على واردات الحديد والألومنيوم، يستثني كندا والمكسيك.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "ذي هيل" وقناة "فوكس نيوز"، بأن القرار يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد، و10% على الألومنيوم.

المصدر: وكالات

نادر همامي