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العبادي يستقبل رئيس شركة "لوك أويل" الروسية

مال وأعمال

العبادي يستقبل رئيس شركة
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العبادي يستقبل أليكبيروف والوفد المرافق
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استقبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأحد في بغداد رئيس شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، وحيد أليكبيروف، والوفد المرافق له.

وذكر مكتب العبادي أنه جرت خلال اللقاء مناقشة المشاريع التي تنفذها الشركة في العراق، وعمل مشروع حقل "غرب القرنة/2" النفطي في محافظة البصرة من خلال زيادة الإنتاج واستثمار الغاز وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأضاف البيان أنه تمت كذلك مناقشة تسريع عملية الإنتاج لمشروع "الرقعة الاستكشافية العاشرة" بين محافظتي ذي قار والمثنى، بما من شأنه إنعاش وتنمية المحافظتين وإيجاد فرص عمل فيهما، وكذلك توسيع التعاون مع الشركة العراقية العامة لتسويق النفط "سومو".

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المصدر: وكالات

علي جعفر

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