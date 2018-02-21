موسكو وبغداد تبحثان مشاريع الطاقة وإعادة تأهيل محطة كهروحرارية

بحث نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف مع المسؤولين العراقيين، مشروع حقل "بدرة" لـ"غازبروم نفط" في العراق وآفاق مشاريع أخرى في قطاعي النفط والغاز العراقيين.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة الروسية صدر في ختام زيارة مولودتسوف إلى العراق: "ركزت المحادثات على سير تنفيذ مشروع "بدرة" بخبرات "غازبروم نفط"، وآفاق مساهمة الشركات الروسية في مشاريع طاقة أخرى على أراضي العراق، فضلا عن سبل إعادة ترميم وتحديث محطة كهروحرارية في العراق".

يشار إلى أن حقل "بدرة" للنفط يقع في محافظة واسط العراقية وتقدر احتياطاته الجيولوجية بــ3 مليارات برميل.

وتنص الصفقة المبرمة بين الجانبين سنة 2010 على استغلال الحقل المذكور من قبل تحالف شركات، يضم "غازبروم نفط" الروسية بصفتها مشغلا للمشروع وحصتها 30%، وشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية بحصة 22.5%، والبترول التركية بحصة 7.5%، على أن تمثل الحكومة العراقية في هذا الاتحاد شركة "أويل اكسبلورايشن" بنسبة 25%.

وبدأت عمليات شحن النفط التجارية من حقل "بدرة" العراقي منذ شهر أغسطس 2014، فيما يعمل الحقل حاليا معتمدا على ثلاثة آبار، ويجري حفر ثلاثة آبار أخرى.

المصدر: "سبوتنيك"

فريد غايرلي