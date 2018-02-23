جيبوتي تنهي عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة للحاويات

قال مكتب رئيس الجمهورية، يوم الخميس، إن جيبوتي أنهت عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات بالبلاد.

وقال مكتب الرئيس إسماعيل عمر جوليه في بيان: "قررت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية".

وأفاد البيان بأنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.

ولم يذكر مكتب رئيس جيبوتي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد.

وبينت الحكومة في جيبوتي أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للدولة.

ووصفت موانئ دبي العالمية التحرك بأنه استيلاء غير قانوني على المحطة وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي نظرت في دعاوي سابقة تتعلق بالنزاع.

وموانئ دبي العالمية هي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم.

وقالت موانئ دبي في بيانها "نطالب بأن تتوقف حكومة جيبوتي عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا".

وأضافت أن إنهاء العقد لن يكون له تأثير مالي ملموس على الشركة.

وفي فبراير شباط 2017، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الإدعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.

وقالت حكومة دبي إنه في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاما.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي