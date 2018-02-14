مدير صندوق روسي يلتقي ولي العهد السعودي لبحث مشاريع مشتركة

بحث مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، في الرياض اليوم الأربعاء مع ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، مشاريع مشتركة بين روسيا والمملكة.

وقال بيان صادر عن الصندوق إن الجانبين ناقشا التعاون الاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مشاريع بمشاركة الصندوق الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "أرامكو" السعودية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يكشف البيان تفاصيل عن المشاريع التي تمت مناقشتها، لكن دميتريف خلال حديثه مع الصحفيين توقع قريبا استكمال الاتفاق مع شركة "أرامكو" للنفط للاستثمار في شركة "أوراسيا دريلينغ" لخدمات حقول النفط.

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وعن حجم استثمارات المملكة في روسيا، قال دميتريف إنها تجاوزت ملياري دولار، وأضاف أن المزيد من الشركات الروسية تستثمر في السعودية، ويقابل ذلك أيضا زيادة عدد الشركات السعودية التي تستثمر في روسيا.

وتكثف موسكو والرياض، أكبر منتجين للنفط تعاونهما بعد أن ساعدتا على إبرام اتفاق عالمي (أوبك+) لخفض إنتاج الخام يهدف إلى دعم أسعاره، وفي هذا الإطار أطلقتا صندوقا مشتركا للاستثمار في مشاريع بقطاع الطاقة وتحديدا في الخدمات النفطية، ويضاف هذا الصندوق لمنصة أخرى بقيمة 10 مليارات دولار مخصصة لتمويل مشاريع مشتركة في البنية التحتية والزراعة وقطاعات أخرى.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي