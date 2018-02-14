"أرامكو" السعودية تدرس الاستثمار في شركة خدمات نفط روسية

تنظر شركة النفط السعودية "أرامكو" في إمكانية الاستثمار في شركة الخدمات النفطية الروسية "نيوتيك سيرفيسيز"، وذلك بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وجاء ذلك بحسب ما أفاد به رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، للصحفيين اليوم الأربعاء، والذي أكد أن مشروع "نيوتيك سيرفيسيز" (NewTech Services) يدخل ضمن المشاريع الأولية في إطار الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة، لكنه من بين المشاريع التي ما زالت قيد الدراسة.

وعن احتمال أن تكون العقوبات الغربية عقبة في وجه الاستثمارات السعودية في روسيا، قال دميتريف إن التعاون بين موسكو والرياض في مجال الطاقة لا ينتهك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

كذلك أشار رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إلى أن مصارف الاستثمار الروسية مهتمة بالمشاركة في طرح جزء من "أرامكو" للاكتتاب، والمزمع إجراؤه خلال العام الجاري، لافتا إلى استعداد المصارف الروسية تقديم خدماتها لتنظيم طرح "أرامكو"، الذي من المتوقع أن يكون أكبر اكتتاب في العالم في 2018.

وكانت موسكو والرياض قد أطلقتا صندوقا مشتركا للاستثمار في مشاريع بقطاع الطاقة وتحديدا في الخدمات النفطية، ويضاف هذا الصندوق لمنصة أخرى بقيمة 10 مليارات دولار مخصصة لتمويل مشاريع مشتركة في البنية التحتية والزراعة وقطاعات أخرى.

يشار هنا إلى أن "نيوتيك سيرفيسيز" هي شركة خدمات نفطية بدأت نشاطها في العام 2009، ولدى الشركة أعمال في دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وفنزويلا والمملكة المتحدة وصربيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وأوكرانيا وبيلاروس.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي