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قطر تحظر التعامل بعملة "بيتكوين"

مال وأعمال

قطر تحظر التعامل بعملة
AFP JACK GUEZ
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كشف مصرف قطر المركزي عن حظر التعامل بالعملة الافتراضية "بيتكوين" بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخرى داخل قطر.

ومنع المركزي القطري في بيان، أمس الأربعاء، فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة.

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وجاء في بيان المركزي: "يأتي الحظر حرصا على سلامة الجهاز المالي والمصرفي، بعد أن نشط مؤخرا وفي مختلف دول العالم، التداول بالعملات الافتراضية ومنها ما يسمى بيتكوين".

وعزا المركزي هذا القرار لما يترتب عليه التداول بالعملات الرقمية من مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

المصدر: وكالات

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