"بن لادن" تفوز ببناء قصور في السعودية

صرحت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، أن الحكومة السعودية بدأت بمنح عقود لتطوير منطقة تجارية ضخمة شمال غربي البلاد، مطالبة شركات محلية ببناء 5 قصور فيها.

وبحسب المصادر، ستضم مدينة "نيوم" قصورا للملك السعودي ونجله وولي عهده وبعض كبار المسؤولين في المملكة على ساحل البحر الأحمر على بعد 150 كيلومترا غرب مدينة تبوك، إذ ستقوم مجموعة بن لادن السعودية ببناء أحد القصور .

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وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر الماضي، عن بناء مدينة "نيوم" الذكية على مساحة 26.5 كيلو متر مربع (10.230 ميل مربع) باستثمارات عامة وخاصة تقدر بنحو 500 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي، احتجز رئيس الشركة بكر بن لادن مع مجموعة من الأمراء والأثرياء بتهمة الفساد، لكنه نال حريته بعد تسوية مالية مع الحكومة.

واطلعت "رويترز" على تصميم المشروع المؤلف من مبان فخمة تعتمد على الهندسة المعمارية الحديثة والتقليدية على الطراز المغربي، إضافة إلى التصاميم الإسلامية والسيراميك الملون.

وقال المسؤولون أن "نيوم"، تركز على صناعات تتعلق بالطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والصناعات التحويلية المتقدمة والسياحة.

وتتطلع العديد من الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في المشروع منها "سوفت بنك" اليابانية.

ويعتزم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، استثمار 7 مليارات دولار في المدينة الذكية التي تتطلب تقنيات وخبرات عالمية، كما يخطط الصندوق لإطلاق قطار هايبرلوب "Hyperloop" فائق السرعة الذي يسير داخل أنفاق مفرغة من الهواء تقريبا، معتبرا أن استخدامه سيكون ناجحا في مدينة "نيوم".

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا