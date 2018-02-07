الكرملين ينظر في قائمة لرجال أعمال راغبين بالعودة إلى روسيا

يتطلع 17 من رجال الأعمال الروس لجأوا إلى المملكة المتحدة بعد ارتكابهم جرائم جنائية مختلفة، إلى عفو يتيح لهم العودة إلى وطنهم روسيا.

ووفقا لمسؤول روسي فإن قائمة الرجال الأعمال الراغبين بالعودة، والتي أعدها أمين المظالم التجارية الروسي، بوريس تيتوف، الآن موجودة في الكرملين للنظر فيها، وهو ما أكده السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف.

وردا على سؤال حول استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم ضمانات شخصية لرجال الأعمال، قال بيسكوف للصحفيين: "أفضل ضمانة لهم هي قوانين روسيا الاتحادية، وتقديم ضمانات ليس من اختصاص الرئيس".

من جهته، قال تيتوف إن "بعض الأشخاص يعيشون في الخارج منذ 20 عاما ولا يستطيعون العودة بسبب الملاحقة القانونية، رغم أن أسماءهم قد شطب من لوائح الإنتربول، لكن في روسيا القضايا ما تزال مفتوحة ضدهم".

وأضاف أن معظم رجال الأعمال مطلوبون من قبل السلطات الروسية بسبب قضايا احتيال، ويرى تيتوف أن "هؤلاء يجب أن تتاح لهم فرصة لدفع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف الخسائر التي تسببوا بها، لكن ليس هناك ضرورة لوضعهم خلف القضبان".

وأشار تيتوف إلى أن إعطاء حصانة لرجال الأعمال سيعطيهم فرصة لاستثمار أموالهم في الاقتصاد الروسي ما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي