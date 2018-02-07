وزارة النفط العراقية تعلن تحقيق إيرادات غير مسبوقة

حققت وزارة النفط العراقية في عام 2017 إيرادا ماليا غير مسبوق بلغ 252 مليون دولار، بفضل زيادة الإنتاج الوطني من الغاز السائل وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، في برقية بعثها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي: "هذا الإنجاز يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال إضافة إيرادات مالية إلى جانب الإيرادات المتحققة من تصدير النفط".

من جهة أخرى أوضح الوزير في البرقية أن وزارته تمكنت من إعادة تأهيل حقل "عجيل" النفطي بمحافظة صلاح الدين والبدء بعمليات استثمار وإنتاج الغاز المصاحب للعمليات النفطية وبمعدلات تتراوح بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، حيث نجحت في استكمال عمليات إيصال الغاز إلى "مجمع غاز الشمال".

وأضاف أن هذا المشروع يضيف كمية كبيرة من الغاز إلى الإنتاج الوطني، فضلا عن توفير كميات جيدة منه إلى محطات الطاقة الكهربائية، ما يساعد في الاستغناء عن استخدام المنتجات النفطية الأخرى في توليد الطاقة، والتي تكلف مبالغ طائلة.

هذا ونجحت الوزارة، وفق البرقية، في إعادة تأهيل وتشغيل مستودعات وخزانات ومحطات الغاز السائل في "حمام العليل" بمحافظة نينوى، حيث تم تشغيل أربعة معامل حكومية لتعبئة الغاز السائل وافتتاح وتشغيل 26 معملا أهليا، ما يسهم في تغطية حاجة المحافظة.

المصدر: وزارة النفط العراقية

علي جعفر