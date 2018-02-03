مسؤول مصري يكشف حجم الاستثمارات السعودية في بلاده

كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أحمد الوكيل، أن إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بلغ 101 مليار ريال (نحو 27 مليار دولار).

ووفقا له، تصدرت المملكة قائمة الاستثمارات العربية بمشاريع وصلت إلى 2900 مشروع موزعة على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

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وأكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 بلغ حوالي 2.1 مليار دولار. وأن بلاده تشكل مع المملكة "رمانة الميزان" لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة.

وبخصوص الاستثمارات المصرية في المملكة، أوضح قابيل أنها تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، في نحو 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية وغيرها.

وتعد مدينة "ديزني لاند" مصر الترفيهية، من أضخم الاستثمارات السعودية في البلاد بمشاركة مستثمرين أمريكيين، وبتكلفة إجمالية 3.3 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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