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"ديزني لاند" مصر باستثمار سعودي- أمريكي

مال وأعمال

Sputnik Валерий Мельников
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تعتزم مصر بناء أكبر مدينة ترفيهية في البلاد بمدينة العلمين على غرار مدينة "ديزني لاند" العالمية، بغية تشجيع السياحة.

وتعد "ديزني لاند" مصر، أكبر مشروع استثماري أجنبي، بتكلفة إجمالية 3.3 مليار دولار، وباستثمار أمريكي- سعودي مشترك، ومساحة 5 آلاف و80 فدانا، وتشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة، ومدينة ألعاب مائية، ومدينة طبية ورياضية وفنادق، توفر نحو 40 ألف فرصة عمل.

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ومن المقرر إنشاء المدينة على عدة مراحل، تستغرق بين 9 إلى 10 سنوات،على أن تنتهي المرحلة الأولى خلال عامين.

وأكد محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، أن المشروع سيكون مركزا اقتصاديا واستثماريا يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية لكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة بالإضافة إلى تنمية عمرانية متكاملة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

المصدر: وكالات

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