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أوتاد الاستثمارات الكويتية في العالم!

مال وأعمال

أوتاد الاستثمارات الكويتية في العالم!
Reuters Alessandro Garofalo
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله سعي بلاده لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الكويتية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق مصالح الدولة العليا.

وقال الجارالله، اليوم الخميس: "هناك 110 سفارات كويتية تعمل على أجندة واضحة ومحددة تتعلق بتعزيز الاستثمارات الكويتية لدى دول العالم".

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وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بعنوان (ندوة الكويت.. بوابة لمستقبل المنطقة الاقتصادية): "الدبلوماسية الاقتصادية التي أرسى دعائمها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تؤدي دورا مهما في تعزيز الاستثمارات الكويتية في الخارج".

وذكر أن وزارة الخارجية تعد جزءا لا يتجزأ من دور غرفة التجارة والمؤسسات الاستثمارية في دولة الكويت سعيا منها لفتح آفاق الاستثمار والعمل الاستثماري سواء بالخارج أو بالداخل مبينا أن "أي اقتصاد ما، لم يقم على استثمارات حقيقية وواعدة لن يكون ناجحا".

المصدر: وكالات

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