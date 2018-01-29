الكويت تقر موازنتها بعجز يتجاوز الـ 21.5 مليار دولار

أعلن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، اليوم الاثنين، موازنة العام 2018-2019 بعجز قدره نحو 6.5 مليار دينار كويتي ( 21.6 مليار دولار).

وخلال مؤتمر صحفي خاص لإعلان الموازنة، كشف الحجرف، أن إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة سيبلغ 15 مليار دينار (49.9 مليار دولار).

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أما النفقات المتوقعة فتصل إلى 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).

واعتمدت الكويت الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في وضع ميزانيتها على متوسط سعر برميل النفط عند 50 دولارا.

وقدرت الموازنة أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 13.3 مليار دينار، وغير النفطية نحو 1.7 مليار دولار. بينما تمثل المصروفات الجارية 82% من المصروفات و18% الإنفاق الرأسمالي.

وحول القيمة المضافة، أكد الحجرف أنه لا يمكن البت فيها قبل أن ينظر فيها البرلمان وفقا للأنظمة التشريعية في الكويت.

المصدر: كونا

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